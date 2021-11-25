Биометрический паспорт в Украине был введен в 2015 году. Таким образом наша страна стала соответствовать еще одному стандарту в международном законодательстве. Данный документ, предназначенный для выезда за границу, помимо привычных данных (ФИО, места регистрации и даты рождения) содержит цифровое фото владельца, а также отпечатки его указательных пальцев. Данные меры позволяют более точно идентифицировать личность, увеличивая степень безопасности как владельца, так и окружающих.

Особенности биометрического паспорта

Биометрический паспорт – это документ, который выдается управлением МВД по заявлению гражданина Украины. Он представляет собой бумажную книгу, которая внешне очень напоминает внутренний паспорт старого образца. Однако, внутри документа есть пластиковая карта, которая и содержит электронный чип со следующими данными:

Оцифрованную фотографию владельца.

Стандартные анкетные данные (имя, дата рождения и т.д.).

Цифровое изображение подписи хозяина паспорта.

Отпечатки пальцев.

Серийный номер документа, дату и место его выдачи.

По желанию владельца в биометрический паспорт могут быть внесен ряд дополнительных биометрических параметров: группа крови, скан сетчатки глаза. На таможне все данные, содержащиеся в чипе, считываются специальным сканером. Это существенно ускоряет оформление билетов, прохождение границы и служит значимой защитой от попытки воспользоваться чужими документами в преступных целях.

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Когда и зачем был введен биометрический загранпаспорт

Необходимость в современном цифровом документе возникла после ужасных терактов 11 сентября. Стало очевидно, что современная система идентификации личности уже не отвечает требованиям безопасности и не может остановить преступников. Начало новому виду документов положило соглашение, подписанное 118 государствами в Новом Орлеане. Биометрические данные лица, а также технология их считывания, стали основой нового метода идентификации. Разумеется, как любое новшество, связанное с цифровыми технологиями, введение биометрики вызвало протесты в определенных кругах. Есть противники данных паспортов и до сих пор.

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История документа в Украине началась в 2012 году, когда наше государство приняло обязательства о постепенной замене внутренних и внешних паспортов электронными аналогами. Данные обо всех лицах, получивших такой паспорт содержаться в едином Государственном реестре, что существенно облегчает оформление и переоформление различных услуг и бумаг, а также выезд граждан Украины в страны Шенгенской зоны.

Тем не менее биометрики не всегда достаточно, чтобы трудоустроится за рубежом. Принимающая сторона может затребовать нотариальный перевод документов, выданных в Украине. Похожая ситуация может возникнуть при поступлении за границей в ВУЗ, бракосочетании с иностранцем, лечении в зарубежной клинике. Дубликаты на иностранном языке требуются научным докладам и диссертациям, технической документации и инструкциям к различному оборудованию. Получить эти и другие услуги можно в центре переводов Атлант. У нас трудятся квалифицированные специалисты с большим опытом. Так что заказ будет выполнен качественно и в максимально короткие сроки.